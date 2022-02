Última hora de la guerra Rusia-Ucrania | "Kiev no está completamente rodeada", dice su alcalde

¿Ha perdido el sentido de la realidad Vladimir Putin? ¿Se ha vuelto loco? ¿Hasta cuándo será capaz de resistir? Son preguntas que algunos analistas internacionales del The New York Times, Financial Times y The Guardian se plantean tras su decisión de invadir Ucrania y con ello lanzarse a una guerra cuyas consecuencias podrían ser catastróficas para el mundo entero.