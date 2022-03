Última hora de la guerra de Rusia - Ucrania | Atacado el edificio de la OSCE en Mariúpol

07:21 H Zelenski asegura que la "insolencia" de Rusia es la prueba de que las sanciones no son suficientes

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha argumentado que la "arrogancia" de Rusia es la prueba de que las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados por la invasión de Ucrania no son suficientes.

"No lo han entendido. No lo han sentido. No han visto que el mundo esté decidido", ha afirmado Zelenski en un vídeo difundido en la noche del domingo en redes sociales.

El mandatario ucraniano ha apelado directamente a los líderes occidentales: "No podéis ocultar esta realidad. No os podéis esconder de los nuevos asesinatos cometidos en Ucrania", ha apuntado.