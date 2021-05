Ultimátum europeo a Brasil para salvar el acuerdo comercial Mercosur-Europa

La Comisión Europea intenta mantener vivo un acuerdo moribundo y que poco a poco se ha ido complicando en Europa hasta convertirlo en una quimera. Las dudas de muchos países europeos (Francia, Bélgica, Irlanda, Polonia) por la competencia de los productos agropecuarios de Mercosur se unen a las dudas de muchos otros países por la deforestación de la Amazonia contra la que no parece hacer nada el gobierno de Jair Bolsonaro. El brasileño es un presidente que desde Europa se ve como un ultraderechista tóxico (cuya gestión de la pandemia lo hace aún más infrecuentable) con el que ningún dirigente europeo –tampoco parece el más popular en América Latina- quiere hacerse la foto de una firma.

Bruselas no cede, porque sabe que es un acuerdo estratégico para que Europa no pierda más pie en América Latina frente al avance de China y porque varios países europeos –con Portugal, España e Italia al frente- se mueven para que la Comisión haga todo lo posible para salvar el acuerdo, a pesar de que el Parlamento Europeo ya votó el año pasado una resolución en la que advertía de que en el estado actual de las cosas –mirando sobre todo a Brasil y a la Amazonia- no habría ratificación.