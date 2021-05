Estados Unidos opta por no presionar para el cese de hostilidades en Gaza

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken señaló el lunes que Estados Unidos no se unirá a las crecientes peticiones internacionales de un alto el fuego inmediato entre Israel y el grupo terrorista Hamas en Gaza. La situación de tensión entre Israel y hamás inicia su segunda semana con más de 200 personas muertas, la mayoría de ellos palestinos en la Franja de Gaza.

La posición de Blinken se produce a pesar de la creciente presión de los socios del Consejo de Seguridad de la ONU y otros líderes internacionales para que Estados Unidos lidere una ofensiva diplomática y que ponga fin a los ataques. Piden a Estados Unidos una "mediación duradera" que de momento, no están dispuestos a asumir.

Blinken ha pedido a Israel cualquier evidencia de su afirmación de que Hamas estaba operando en un edificio de oficinas de Gaza que alberga las oficinas de noticias de The Associated Press y Al Jazeera que fue destruido en un ataque aéreo israelí durante el fin de semana. Pero él que él personalmente "no ha visto ninguna información desproporcionada".