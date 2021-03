Sin apenas vacunas, los palestinos endurecen las restricciones por un repunte de casos

Una incidencia acumulada que se traduce en una mayor presión hospitalaria. Las autoridades sanitarias informaron de que las unidades de cuidados intensivos (UCIS) designadas para pacientes con COVID-1 9 operan hoy a una capacidad de entre el 80 y el 100 por ciento, lo que ya ha provocado la suspensión de multitud de cirugías en pacientes graves por otras patologías que no sean las derivadas por la infección del coronavirus.

Nuevas restricciones

Desde el sábado y durante doce días el toque de queda nocturno se ampliará en dos horas, comenzando a las 7 de la tarde - y no a las 9 como en semanas anteriores - y terminando a las 6 de la mañana.

Asimismo, desde el gobierno de facto de Ramala reiteraron la prohibición de viajar entre los diferentes distritos y la entrada de residentes de Jerusalén Oriental y ciudadanos israelíes en enclaves palestinos. Unas medidas que ya estaban en vigor, pero que no se habían implementado con éxito por parte de las fuerzas de la ANP.

Además, las oficinas gubernamentales y el sector privado trabajarán al 50 por ciento de su capacidad. Se supone que estas prohibiciones también entrarán en vigor en las zonas rurales de las Áreas B y C, en las que la policía palestina no tiene jurisdicción - el control de seguridad está en manos de Israel - y donde el distanciamiento social, el uso de máscaras y el cierre de negocios los fines de semana tienden a ser más laxos.