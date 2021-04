El viacrucis de Juana Ruiz, española detenida en Israel

Cuatro vistas y sin cargos

Fuentes diplomáticas españolas confirmaron a NIUS que, a pesar de las cuatro vistas celebradas hasta el momento ante la corte militar israelí (Israel aplica a los palestinos de Cisjordania la ley marcial que rige en zonas bajo ocupación militar mientras que a los israelíes les juzga según el ordenamiento civil), la Fiscalía aún no ha presentado cargos concretos contra la madrileña. ¨Han dado dos motivos, pero no sabemos cuáles ni ha sido acusada de nada. No conocemos más detalles¨, señalan.