Una administración reparte 51 millones en Valencia en el primer premio de la Lotería de Navidad que da en 70 años

Entre los afortunados está Isabel , que tiene uno de los décimos premiados con 50.000 euros cada uno. "Lo ha comprado un compañero de trabajo, que compra todos los años varios décimos aquí y los envía a su pueblo, a Quesada en Jaén, y yo por cuestiones de trabajo no lo pude recoger hasta ayer", ha explicado.

Otro de los premiados es Juan, que estaba abonado al 19.517 desde hace diez años. "Ha sido una gran alegría. Estaba hablando con mi hermana y he visto en una web que me había tocado. Me voy a comprar un coche con parte del premio y otro para mi hermana", ha dicho.