El segundo premio de la Lotería de Navidad 'pagará' el fisio de Isabel, secretaria del club de balonmano de Basauri

Isabel no ha dejado de repartir abrazos desde su silla de rueda s en lo que va de día. Y no es para menos. Esta mujer es una de las personas afortunadas que este miércoles se han llevado un buen pellizco del segundo premio de la Lotería de Navidad en Basauri .

Pasaban las once menos cuarto de la mañana cuando los niños de San Ildefonso cantaban el 72.119 en el Teatro Real. El premio le ha pillado a esta basauritarra por sorpresa y en plena calle. "Ha empezado a sonar el móvil por todas partes y así me he enterado", explica. "Estaba como loca, no sabía para dónde ir".