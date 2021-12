El segundo premio de la Lotería de Navidad lleva la alegría a Basauri: "Mi mujer no se lo creía"

Uno de los primeros premiados que se ha acercado hasta la administración de la calle Nagusia ha sido José. Este hombre se ha llevado nada más y nada menos que 90.000 euros en participaciones del segundo premio. Esta mañana no podía estar más "feliz". "Mi mujer no se lo creía cuando la he llamado" , confesaba antes de asegurar que parte del premio se lo gastará en "algún viaje y otra cosita".

Txomin ha sido otro a los que la suerte le ha llegado este 22 de diciembre. "Estaba haciendo aquagym con mis compañeras y cuando he salido mi mujer estaba llorando diciendo que nos había tocado la lotería". En su caso han sido dos participaciones de 15.000 euros cada una que compró una compañera del trabajo de su esposa. "Lo primero que vamos a hacer es ir a casa a comprobar que están las papeletas", bromea. "No me lo creo, siempre dices a mi no me toca nunca... pues mira".