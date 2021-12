Los matemáticos también jugamos a la lotería, aunque no deberíamos

Hace unos días, como cada año, recibí un correo de mi empresa ofreciéndome lotería de Navidad. Seguramente no parezca algo reseñable en estas fechas. Pero en este caso mi remitente es el departamento de estadística de la universidad donde trabajo.

Quizás sorprenda que se compre lotería en un departamento de estadística, ya que no son pocos los expertos que suelen tachar de ignorantes a quienes deciden participar , como los que juzgan a quienes comen roscón una sola vez al año por su contenido de azúcar. Durante unos días, un experimento aleatorio se convierte en tema de conversación, por lo que es lógico que desde la comunidad matemática aprovechemos la ventana mediática .

Es cierto que la supuesta ilusión colectiva detrás del evento no debería servir para romantizar el juego, pero tampoco parece una estrategia acertada la condescendencia (“yo no juego, yo sí sé matemáticas”), las hipérboles (equiparándolo a las casas de apuestas) o el desprecio (“el impuesto de los que no saben matemáticas”).