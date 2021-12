Qué no hacer si te toca el Gordo

Al recibir tal cantidad de dinero de golpe, es fácil no saber qué hacer con él ni cómo invertirlo para que dé beneficios. No obstante, hay ciertas cosas que debes evitar si no quieres terminar perdiéndolo todo. La regla básica es no dejarse llevar por la emoción (aunque sabemos que es difícil) y pensar antes de actuar.