Cómo saber si te ha tocado la pedrea

La pedrea es uno de los premios más populares del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y no tanto por su cuantía, sino porque, después del reintegro, es el que tiene más probabilidades de que toque , concretamente un 1,8%.

En NIUS te contamos cómo saber si has ganado la pedrea y cuánto dinero toca.

Asimismo, al ser un premio menor inferior a 40.000 euros no es necesario declararlo a Hacienda.

A menudo se confunde la pedrea con el reintegro, aunque no tienen nada que ver. El reintegro no se considera un premio como tal, ya que no supone ganancias, tan solo permite recuperar la inversión de lo jugado (20 euros por décimo) si la última cifra del billete coincide con la misma del Gordo de Navidad.