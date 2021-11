El secreto de Elizondo, el pueblo donde se grabó del anuncio de Navidad sin que nadie lo supiera

Quien entiende de todo esto de cine, producción y anuncios es el técnico Pello Iriarte, él vive en el otro pueblo que sale en el anuncio, Irurita (la segunda población de Baztan por número de habitantes) y fue quien ayudó al equipo en todo. "En Irurita se grabó el plano general que sale al principio. Ahí no se molestó a nadie pero en Elizondo tenía que pedir a los vecinos que si me dejaban que grabaramos sus ventanas, o poner algún adorno navideño y claro me preguntaban ¿esto para qué es?, y yo les decía no te lo puedo decir", comenta.