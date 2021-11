'Spots' artesanales para vender participaciones de lotería, los otros anuncios del sorteo de Navidad

"La gente me veía por ahí grabando un papel y me preguntaba qué hacía", dice Juanma García. Lo que hacía era el spot que ruedan cada año en Santa Amalia para vender participaciones entre los vecinos del pueblo. "El vídeo de este año ha tenido buena acogida", explica Juanma, "y además me dan las gracias por haber sacado el número fuera del pueblo".