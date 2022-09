El presidente de Melilla ve "impresentables y desleales" las palabras de Trujillo sobre la españolidad de las ciudades autónomas

A pregunta de los periodistas, Eduardo de Castro ha manifestado que "me parece que la exministra ha sido desleal con su cargo y con el Gobierno de España, y fundamentalmente ha sido injusta".

Para el jefe de gobierno de coalición que integran CPM, PSOE y Grupo Mixto, "esta señora, independientemente de su estatus familiar o social, que no se olvide que tiene nacionalidad española, y que precisamente el día 17 de septiembre Melilla hace 525 años de españolidad, y eso no se puede olvidar y no se puede romper con unas declaraciones extemporáneas, fuera de lugar y creo que bastante impresentables".