Alexia, la hija 'influencer' de Guillermo y Máxima de los Países Bajos, estudiará en Gales con Leonor

Na de zomer vervolgt Prinses Alexia haar middelbare schooltijd aan het @UWCAtlanticCollege in Llantwit Major in Wales. Zij gaat daar op voor haar Internationaal Baccalaureaat.

Prinses Alexia zit nu in de 4e klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet.https://t.co/FBqzpx1FHZ pic.twitter.com/aF7eWwBJk4