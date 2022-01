"Hola, pedazo de mujer", los emails infieles de Urdangarin a la mujer de un amigo desvelados en el 'caso Noos'

En 2013 salieron a la luz varios correos que revelaban las infidelidades de Urdangarin con la infanta Cristina

En ellos se desprende que entre 2003 y 2004 el marido de la infanta Cristina mantuvo una relación extramatrimonial

La destinataria de esos correos era la mujer de un amigo suyo

No es la primera vez que a Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, le pillan en un renuncio con otra mujer. En esta ocasión han sido varias fotos (publicadas por Lecturas) en la costa vascofrancesa de la mano de una fémina desconocida. Hace casi 10 años, en 2013, fueron unos emails muy comprometidos dirigidos a la mujer de un amigo, los que salieron a la luz en pleno 'caso Noos'.

"Hola, pedazo de mujer", "Hola, ojos azules", "el día ya lo tenemos pero el lugar no. ¿Triste no?", son algunas de las frases que se podían leer en los correos que Urdangarín enviaba a la mujer de su amigo. Los emails se publicaron por la revista Mongolia en julio de 2013 en pleno estallido de Noos.

Los correos ponían en evidencia que Iñaki Urdangarín le había sido infiel a su mujer, Cristina, con una amiga de la pareja. Los emails fueron enviados entre los años 2003 y 2004 y de ellos se desprende que el entonces duque de Palma mantuvo una relación extramatrimonial con la mujer de un amigo.

A espaldas de sus parejas

La supuesta amante de Urdangarín había sido una exnovia suya, que terminó casándose con un excompañero del equipo de Balonmano del FC Barcelona. Ambas parejas eran muy amigas. Incluso su amigo servía de tapadera para los primeros escarceos de Urdangarín con la infanta Cristina e incluso la pareja fue testigo en la boda real.

En los correos que se publicaron se desprendía que había una aventura amorosa entre ambos. "Sé que estás bien, tu marido me lo dice. Me tranquiliza, me mata", escribe Urdangarin. Ella le responde con cariño: "Hola ojos azules. (…) Nuestro tema común… no sé qué decirte".

"El día ya lo tenemos pero el lugar no. ¿Triste no? (…) No te desanimes y dale a la cabecita a ver si se te ocurre algo" (email de I. Urdangarin)

En los mensajes se aprecia que buscan desesperadamente fechas para verse: "El día ya lo tenemos pero el lugar no. ¿Triste no? (…) No te desanimes y dale a la cabecita a ver si se te ocurre algo" añade. La pareja planea al detalle sus citas "tenemos que ingeniar algo sofisticado porque si no estamos abocados a la depresión", se puede leer en uno de los emails.

"Tenemos que ingeniar algo sofisticado"

En otro correo le escribe "Cuántos problemas. Sitio, hora, trabajo, niños, el marcaje… seguro que es imposible. Otra ocasión que pasa".

Algunos de los correos, que no fueron publicados, eran más explícitos sobre el tipo de relación que tenían, incluso sobre posibles relaciones sexuales. Incluso el exduque se jactaba ante sus amigos de sus "infidelidades conyugales". "Dime como estás el viernes para cenar y follar, que de follar no te libras", escribió Urdangarín a un amigo.

"Dime como estás el viernes para cenar y follar, que de follar no te libras"

Urdangarin intentó parar la publicación de los correos

En 2013, un amigo de Urdangarin le alerta de que esos correos están en manos de la prensa. El marido de la infanta Cristina intenta paralizar su publicación sin éxito. Demandó a varios medios, pero la revista Mongolia acabó publicando una parte. Los correos abochornan a la Casa Real.

"Yo he venido aquí a proteger los correos de carácter personal y íntimo, no le voy a reconocer si yo he cometido o no unas infidelidades", aseguró el entonces duque. En su entorno cercano aseguran que fue entonces cuando le confesó esa relación extramarital a la infanta. Ese mismo verano, los Urdangarin -Borbón se marchan a vivir a Ginebra (Suiza).