Urdangarin asegura que ha "pagado un precio importante" por "las cosas" que le "han sucedido"

En su primera entrevista el exmarido de la infanta afirma que "quiere mirar hacia delante"

LLegó a molestarse porque no estaban "hablando de deporte"

Eludió las preguntas vinculadas a su vida sentimental

Iñaki Urdangarin ha concedido su primera entrevista en años. El exduque de Palma ha roto su silencio en "El partidazo de la COPE", un programa de deportes. En él ha confesado que quiere "mirar hacia adelante" y pretende "volver a la gestión o al deporte en general" después de que la jueza de Vigilancia Petinenciaria de Bilbao le haya concedido la libertad condicional.

El exmarido de la infanta Cristina ha sorteado el tema "carcel". Algo molesto cuando le preguntaban sobre su estancia en prisión ha respondido al presentador con un: "No estamos hablando de deporte".

Prefiero que eso sea algo que se ha quedado atrás. No me gustaría destapar cosas del pasado personal en un programa deportivo", ha zanjado cuando le inquirían sobre su paso por la cárcel de Brieva.

"Es una etapa de mi vida que he cerrado por esta libertad condicional que he conseguido de una manera muy rápida de por mi comportamiento y no es algo que quiera recordar". A lo que ha añadido que la dureza de su paso por prisión. "Es duro, muy duro, por las condiciones en las que entré y es duro por las circunstancias que viví en soledad".

"He pagado las cosas que me han ocurrido y creo que con un precio importante y lo que quiero es mirar hacia delante y tener oportunidades" (Iñaki Urdangarin)

"Mirar al futuro" con su "segunda familia"

Urdangarin ha expresado que siempre se ha encontrado "muy bien" en el mundo del deporte y que el balonmano es "su segunda familia". "No escondo que todo lo que he podido formarme o todas las herramientas que he podido ganar durante mi vida, me encantaría volverlas a destinar a lo que pueda ser el deporte, en la vertiente que sea", ha expresado el exdeportista.

"Laporta siempre se ha portado de manera muy generosa con cualquier leyenda del club" (Iñaki Urdangarin)

Urdangarin, que se formó durante su estancia en prisión,"leí 168 libros", afirma. Eso y el deporte "dos horas al día", le hicieron su estancia en la cárcel algo más llevadera. Ahora se encuentra en prácticas como entrenador de balonmano en el Barça, ha reconocido que el título se lo tenía que haber "sacado hace mucho tiempo", por un tema de "nostalgia", y ha definido su relación con Laporta de "excelente", de quien ha dicho que es una "persona muy generosa".

Coaching y psicología

Urdangarin, todavía no tiene claro en qué le gustaría desempeñarse, si bien ha matizado que quiere "ayudar" a equipos o empresas a que consigan "el máximo rendimiento posible", por lo que no descarta utilizar su formación de 'coaching' en otros ámbitos que no sean lo meramente deportivo.

Asegura que intentar "encontrar un nuevo rumbo profesional"y su intención "es volver al mundo del deporte y de la gestión de empresas". Reconoce queen Vitoria hace una vida normal. "No me escondo pero tampoco me expongo mucho".