Jaime Peñafiel sobre Felipe VI: " Es un mal hijo"

"Un hijo no puede echar a su padre de casa y del país", apunta indignado, asegurado que si el Emérito no ha podido volver a nuestro país después de 15 meses es porque Don Felipe le dijo "no es el momento". "Él puede volver cuando le salga de los cojones" , sentencia.

Sin tener muy claro si la princesa Leonor llegará a reinar, el experto en monarquía cree que "habrá que esperar. Tiempo al tiempo. Es una niña todavía". Sobre lo que no tiene ninguna duda es sobre la relación entre Don Juan Carlos y Doña Sofía que, está convencido, "está rota" . "No tienen ningún contacto. Ella está muy dolida, ha sido ofendida públicamente y eso no tiene reparación", mantiene.

"Tienen que pagar todos. Don Juan Carlos que no tiene ningún delito, recibir donaciones no es un delito, delito es no declararlo, recibir comisiones no es un delito, delito es no declararlo, ha regularizado todas sus deudas con hacienda, no tiene ningún delito, no sé de qué coño lo acusan", añade, saliendo en defensa del monarca.