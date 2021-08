Del palacio al castillo, sin uniforme ni protocolo, Leonor empieza sus clases en el internado de Gales

Zarzuela ha sido especialmente hermética sobre los detalles de la nueva vida de la heredera al trono. No ha dado datos si los reyes Felipe y Letizia y su hermana Sofía le han acompañado hasta Gales para despedirse de ella. Ni siquiera si ha tenido que hacer cuarentena para comenzar . Según el protocolo anticovid, el Reino Unido no la exige a aquellos que cuenten con las dos pautas de vacunación ,

El centro no usa uniformes y se recomienda a los alumnos llevar ropa cómoda y no demasiado equipaje. Los armarios son pequeños. Muchos llevan las sudaderas con el escudo del colegio, que se puede adquirir en el mismo campus. Las habitaciones no son especialmente amplias, y no tienen televisión, pero se permiten ordenadores, móviles y tablets.