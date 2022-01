25 embajadoras ante el rey, la política exterior es cosa de mujeres en el Palacio Real

25 de los 58 embajadores que han acudido al acto son mujeres. Cada vez es más habitual ver a una fémina al frente de una embajada y no solo en países occidentales. Son varios los estados "más tradicionales", los que tienen a una mujer a la cabeza de la delegación diplomática en España.

La ausencia de la embajadora estadounidense en el Palacio Real se debe a una cuestión formal. Julissa Reynoso juró su cargo hace una semana en Washington y todavía no ha entregado las cartas credenciales al rey español. Si ese trámite protocolario no estaría oficialmente como embajadora y por eso no ha podido acudir.