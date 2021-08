Marivent no es lo que era: auge y caída de la corte veraniega de los Borbones

En Marivent, este año, no se ha hablado de Juan Carlos I porque Sánchez ha preferido resaltar las bondades de su hijo . En el mismo palacio que fue un símbolo de los mejores tiempos de su reinado , la prensa preguntaba por él, por dos motivos: por la fecha y porque Marivent estará siempre ligado a su nombre.

Durante todo el reinado de Juan Carlos fue la gran cita social del verano. La Familia Real de la era juancarlista se trasladaba a principios del estío hasta Mallorca y se instalaba en Marivent, un palacio que no es de Patrimonio Nacional, sino de la Comunidad Autónoma, pero que desde el 73 acogió a Juan Carlos I, Sofía, sus hijos y después a sus nietos.

Además, los hijos de Juan Carlos y Sofía no coincidieron. Felipe y Letizia se habían marchado para cuando llegaron Elena y Cristina. La foto, que ya no era la misma porque faltaba el duque de Lugo, no se hizo.