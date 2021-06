Por qué el rey no puede negarse a firmar los indultos del 'procés'

La pregunta de Ayuso ha puesto el asunto sobre el tapete, pero el debate no existe. El rey tiene que firmar, sí o sí, los indultos . El profesor de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla Víctor Vázquez y su compañero, historiador del derecho, Sebastián Martín son contundentes: "El rey carece de todo margen de discrecionalidad" , si no firmara los indultos o cualquier otra ley, "tendría que abdicar", "se colocaría al margen de la Constitución". "Es la esencia de la Monarquía Parlamentaria en la que se configura el Estado.

Marín y Vázquez, que estos días preparan junto a otros autores la presentación del libro "El rey, como problema constitucional", explican que la clave está en que el rey no es un Poder del Estado y en que todos sus actos son "debidos" . De hecho, es el mismo motivo por el que no puede ser imputado por ninguna de sus firmas como monarca, porque la decisión es del Poder Ejecutivo, del Gobierno.

¿Quién dice que no puede?

En tanto en cuanto no contempla un derecho de veto a leyes o decretos, no puede no firmarlo. "Se da por hecho", señala Sebastián Martín apuntalando la idea de Víctor Vázquez de que la Corona no es un Poder del Estado y en ningún caso puede controlar a los que sí lo son.