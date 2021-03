Leonor debuta en solitario y como "periodista" en el 30 aniversario del Instituto Cervantes

Se nota la influencia de su madre, la reina Letizia, Leonor ha felicitado al Instituto por su Biblioteca Cervantes Virtual "que como estudiante de la ESO he utilizado y también mis compañeros". Además se ha interesado por la situación de empleados del Centro en el extrajero que no han podido regresar a España por culpa de la pandemia. "He leído que no han podido regresar a ver a sus familias.Me gustaría saber ¿qué tal están?", ha dicho sin un atisbo de nerviosismo.