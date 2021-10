La reina Isabel II rechaza el premio "Anciana del año" con 95 años porque no se siente vieja

Le falta un lustro para cumplir un siglo, pero la reina Isabel II, a sus 95 años, ha rechazado el galardón "Anciana del año" (Oldie of the Year) porque no se siente vieja.

La longeva monarca ha declinado semejante distinción de manera "educada pero firme" porque afirma: "Una solo es tan vieja como se siente".