La reina Letizia aparece como una mujer maltratada en una exposición contra la violencia de género

La arriesgada muestra se puede ver en la Plaza Mayor de Los Alcázares (Murcia ), con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el cartel, bajo la imagen de la reina reza: "Nadie le creyó. Se quedó sola. Pero no estaba protegida. Pero él no fue detenido. Pero la mataron de todos modos'.

Los rostros magullados de Hillary Clinton, Ángela Merkel o Michelle Obama aparecieron en la versión inglesa de la campaña contra la violencia a las mujeres "Just because I am a woman" (traducido: Sólo porque soy una mujer). También Miley Cirus o Angelina Jolie han aparecido en sus campañas contra la violencia de género.