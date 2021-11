La reina Sofía cumple 83 años con una agenda llena y lejos del rey emérito

La reina Sofía no ha bajado el ritmo de sus apariciones públicas. Eso sí, siempre medidas y con el visto bueno de Zarzuela. Estuvo en los Premios Princesa de Asturias en Oviedo , el pasado 22 de octubre. Llegó discreta, pero se llevó la mayor ovación del Teatro Campoamor. Al día siguiente se marchó a Atenas (Grecia) con su inseparable hermana Irene , a la boda de su sobrino Phillippos .

Con D. Juan Carlos en Abu Dabi desde agosto de 2020. Los reyes eméritos no han vuelto a verse. Doña Sofía está más separada que nunca de su esposo. Antes se reunían en actos oficiales, ahora con la marcha de D. Juan Carlos a Emiratos esa situación ya no se produce. Algunas fuentes aseguran que alguna vez se han comunicado por teléfono pero no hay visos de reencuentro.