El rey defiende un periodismo "sin ruidos y responsable" frente a los bulos y la propaganda

"La simplificación, la desinformación, la propaganda, las falsedades... son herramientas y forman parte de estrategias que no son nuevas, que ya se han utilizado y a las que las sociedades deben prestar mucha atención", ha pedido el jefe del Estado, a la par que ha insistido en primar "la información rigurosa y la mayor objetividad, así como el análisis exhaustivo y preciso de los hechos".

El monarca ha resaltado la "labor de investigación y de divulgación" de la periodista e historiadora Anne Applebaum, poniéndola como ejemplo y referente porque, según ha asegurado, el siglo XXI "necesita un análisis riguroso" y "un periodismo responsable". "Algo que el mero acceso a las nuevas tecnologías, a pesar de las enormes ventajas que ofrecen, no siempre puede garantizar" , ha recordado.

La Asociación de Periodistas Europeos (APE) ha explicado que el jurado acordó otorgarle el galardón "por su labor de investigación y divulgación sobre el autoritarismo y los nuevos fenómenos populistas" en sus artículos publicados en 'The Atlantic' y anteriormente en 'The Economist', 'Evening Standard' y 'The Washington Post'. "Son una referencia para entender los movimientos sociales y políticos de países europeos como Hungría y Polonia, donde están en cuestión algunos de los principios, libertades y valores intrínsecos a la Unión Europa", valoraron.