Felipe VI accede al MWC sin problemas ante las tímidas protestas de los CDR

Los Mossos d'Esquadra han colocado vallas para blindar los accesos al recinto en la avenida de la Reina María Cristina, y evitar así que el centenar de independentistas congregados accedieran al interior de la Fira, a unos 600 metros de distancia. A partir de las 19:15, en torno a un centenar de ellos querían recibir al rey entre gritos de "fuera Borbón" y con pancartas de "Cataluña no tiene rey" o "El indulto no es libertad". Sin embargo, no le han visto.