Los reyes descienden al infierno del zulo de Ortega Lara en la inauguración del Memorial de las Víctimas del Terrorismo

A Felipe VI no le ha quedado más remedio que agacharse cuando ha entrado junto a la reina Letizia en la réplica del zulo de Ortega Lara . Sus casi dos metros de altura sobrepasaban con mucho las dimensiones del agujero minúsculo de 3 metros de largo, 2,5 de ancho y 1,8 de altura, donde durante un año y medio la banda terrorista mantuvo secuestrado al funcionario de prisiones. Una visita que encoge el alma y hace "pasar un mal rato" como ha reconocido el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, y a la que podrá acceder quien lo desee a partir de ahora.

El rey ha destacado que este memorial es "esencial para que no se vuelva a repetir el injusto dolor causado". Felipe VI ha subrayado la importancia que el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo tiene para que las generaciones futuras, que no han sufrido la lacra del terrorismo, no se olviden nunca de las víctimas.