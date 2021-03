Los reyes en Andorra, primera visita de un monarca español al principado en sus siete siglos de historia

No obstante, la Casa Real ha querido cumplir con la tradición en lo que a la Cumbre Iberoamericana se refiere (Andorra la acoge el 21 de abril) y también coronar una estrecha relación con un país al que hasta ahora nunca se había visitado a este nivel. Asimismo, las mismas fuentes han recalcado que la reciente polémica suscitada en España por el hecho de que algunos famosos 'youtubers' se hayan afincado en Andorra con el fin de pagar menos impuestos "no ha afectado las relaciones bilaterales" y no será objeto de discusión durante la visita.