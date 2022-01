El caso de Iñaki Urdangarín y los escoltas que le suben la comida

Era martes, 25 de enero, cuando una treintena de periodistas esperaban en la puerta del despacho de abogados donde trabaja en Vitoria el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin. Poco antes, la revista Lecturas había publicado las fotos de una escapada de fin de semana donde Urdangarin paseaba por una playa francesa. Pero la noticia estaba en que el cuñado de Felipe VI aparecía en las fotos de la mano de una mujer que no era la suya.

Los periodistas se agolparon entonces frente a la puerta del despacho, con la esperanza de que Urdangarin y su nueva pareja bajasen a comer y se dejaran preguntar ante las cámaras. Estrategia fallida. Fue uno de los escoltas del e xduque de Palma el que bajó a la calle y subió comida al despacho para que Urdangarin no apareciese ante la prensa . Un papel que ha gustado poco a los profesionales de este tipo de servicios.

“ Un escolta está para dar seguridad y protección, no para recoger a los niños del colegio , para llevar las maletas o para traer la comida. En este caso solo estaría justificado si hay riesgo de que alguien pueda manipular esas bolsas o que pueda echar veneno en la comida o alguna cosa parecida, pero no porque haya 30 periodistas en la calle”, explica un agente con dilatada experiencia en el servicio de escoltas.

Una escolta no es un séquito. No está pensada para aportar una imagen de importancia a quien la lleva sino para garantizar su seguridad. Y por eso, es la Secretaría de Estado de Interior tras los análisis pertinentes de seguridad y amenaza quien pone y quita escoltas. Quien autoriza los dispositivos de seguridad y decide retirarlos cuando consideren que la amenaza ha pasado. En el caso de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, son cerca de 15 agentes los que forman su seguridad personal, que se organiza en dos círculos y en turnos semanales. De forma tradicional, la escolta de la infanta Cristina ha sido uno de los destinos preferidos dentro de la Comisaría Especial de Casa Real, ya que cada semana de trabajo conlleva además una semana completa de dietas al cumplir el servicio fuera de España.