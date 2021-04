La consejera de Educación de Murcia asegura que no se vacunará contra la covid

Mabel Campuzano, una de las diputadas expulsadas de Vox, mantiene que no cuestiona las vacunas, sólo "esta vacuna"

"No estoy en contra de la evolución de las especies ni he vuelto a Atapuerca, ni nada por el estilo", ha asegurado

La consejera de Educación y Cultura de Murcia, Mabel Campuzano, ha dicho este martes que no se va a vacunar de la covid. La consejera y diputada regional expulsada de Vox ha dicho que no se vacuna porque quiere ser honesta consigo misma. "No voy a estar aquí haciendo una defensa de la vacuna y luego no vacunarme, eso me parecería bastante mal", explicó.

"Yo no digo nada en contra de la vacuna, solo he dicho que no me voy a vacunar", reiteró. Sin embargo, ha matizado que, si al final le convencieran "de que verdaderamente viera el resultado de que después de la vacunación esto se ha solucionado, se ha salvado la crisis y que no tiene efectos secundarios", en ese caso sí que se vacunaría, ha dicho en una entrevista en la emisora autonómica Onda Regional.

"Yo no cuestiono las vacunas, cuestiono esta vacuna. No estoy en contra de la evolución de las especies ni he vuelto a Atapuerca, ni nada por el estilo", ironizó la consejera.

Por otro lado, y preguntada por el denominado veto parental, que se podría implantar en Murcia, ha dicho que se llamará pin parental y que será "una autorización del padre para asistir o no a una charla en las actividades extracurriculares".