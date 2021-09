El rey abre un curso judicial bronco por la crisis institucional con el CGPJ

Lo hará delante de la alta judicatura de nuestro país que clama por un acuerdo que ponga fin a la interinidad absoluta que vive el órgano de gobierno de los jueces, si bien las posiciones entre las partes no pueden estar más distantes y la negociación se antoja una quimera por el tono que ha adquirido la cuestión esta semana.

Los populares se han cerrado a no negociar mientras el Ejecutivo no reforme la ley para que sean los jueces quienes elijan a los jueces, algo que el Gobierno no contempla en absoluto que, por su parte, les acusa de "menoscabar la Constitución" y de "incumplir sus obligaciones constitucionales" dando "excusas cambiantes".