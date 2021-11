Félix Bolaños: "El proceso soberanista está terminado"

Bolaños destaca el cambio que cree que se ha evidenciado en Cataluña con la política de diálogo del Gobierno, en la que además se muestra convencido de que la coalición que sustenta al Ejecutivo de Pedro Sánchez no se romperá y llegará hasta el final de la legislatura pese a los choques con Unidas Podemos en asuntos como la reforma laboral.

Para el titular de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, es muy positivo que el Govern, y en general las instituciones catalanas, estén cumpliendo la ley , la Constitución y haya un trabajo coordinado para intentar mejorar las condiciones de vida de los catalanes. Una situación que contrasta con la "tensión insoportable" que se vivía hace sólo cuatro años y que resalta que no llevaba a ninguna parte.

"Tenemos que hablar; tenemos que ser conscientes de que partimos de posiciones muy diferentes y que probablemente el proceso de diálogo va a ser muy complejo, pero tenemos que abordarlo Es la única manera de hacerlo . No hay otra".

No confirma el anuncio de la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, de que habrá una nueva cita de la mesa de diálogo a principios de 2022 y se limita a señalar que las reuniones serán "cuando correspondan" , cuando lo acuerden los dos gobiernos y cuando se crea que puede haber algún avance.

La posibilidad de que la reforma de 2012 sea derogada en su totalidad o no, es a su juicio "un debate nominalista que no lleva a ninguna parte" y que lo importante es trabajar para conseguir un consenso. Al plantearle si la reforma nacería tocada en caso de no contar con el apoyo de los empresarios, estima que sería muy raro que alguien se descolgara del acuerdo.