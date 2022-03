Fiscalía avisó tres veces al rey emérito y aun así considera voluntaria su regularización

“Las referidas notificaciones de incoación de diligencias de investigación no podían tener, en los momentos en que se realizaron, el carácter de trasladar el conocimiento formal del inicio de diligencias, que activara el bloqueo temporal a la regularización que contempla el inciso final del apartado 4 del art. 305 CP. La Fiscalía no tenía entonces constancia del incumplimiento de las obligaciones tributarias , conducta que posteriormente ha quedado perfilada tras el análisis de las actuaciones practicadas anteriormente reseñadas y, particularmente, tras las declaraciones tributarias efectuadas por la representación de S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón”, explican los fiscales en su auto de archivo.

Pero el entuerto legal no acaba aquí, ya que después de explicar que la declaración del rey emérito es espontánea y voluntaria, los fiscales intentan apuntarse el tanto de la recaudación de cinco millones de euros defraudados. Una recaudación que según sus propias palabras, no estaba ligada a sus pesquisas ya que el rey emérito no tenía conocimiento: “Si bien la investigación desarrollada en el marco de la presentes diligencias de investigación no permite, a juicio de la Fiscalía, ejercitar acción penal alguna contra S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón, por las diferentes razones que se exponen a lo largo de este Decreto, básicamente, la insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito, la inviolabilidad del Jefe del Estado o la regularización fiscal, es relevante señalar que la actuación de la Fiscalía ha permitido recuperar para las arcas públicas 5.095.148 euros correspondientes a las cuotas tributarias adeudadas por S.M. D. Juan Carlos de Borbón a la Hacienda Pública, incluyendo los oportunos recargos e intereses de demora”.