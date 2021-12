García Egea lamenta que Sánchez vaya en Falcon a Murcia "a preocuparse de los problemas del PSOE y no de los murcianos"

"Hay una banda de sanchistas que lo único que quieren es conseguir el poder como vimos en la moción fallida" , ha apuntado, al tiempo que señalaba que "no es bueno que el PSOE tenga problemas, pero lamentablemente del PSOE clásico no queda nada".

Para García Egea, "mientras el PP tenga fuerzas en Murcia, el Tajo-Segura no se va a tocar", y ha ironizado con que los socialistas "sean sinceros" cuando adelantan que quieren acabar con dicho trasvase "y no les importa nada". Además, el secretario general del PP ha concluido afirmando que "Sánchez es experto en copiar . Lo hace bien y cuando lo hace y nos copia nos viene bien a Murcia".

Por su parte, el presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras destaca que "siempre que Teodoro García está en la Región saca tiempo para escuchar las necesidades de los municipios, llevándolas a Madrid y aportando soluciones. Unas soluciones que no llegan desde el Gobierno central". López Miras ha explicado que "Sánchez está en la Región en un acto oficial, en un acto como presidente del Gobierno pero nada sabemos desde el Gobierno regional, no tenemos información y mucho menos ninguna invitación". El presidente regional ha denunciado, a su vez, que "esto es algo que nunca ha pasado en la historia de la democracia y esto no es lealtad, no es educación y no es el mínimo de respeto exigible entre administraciones".