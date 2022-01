Echenique anuncia que superó el covid: "No ha sido grave, pero ha sido duro"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique , ha anunciado este viernes que superó el coronavirus diez días después de dar positivo y ha reconocido que sufrirlo "ha sido duro" porque hace años que no se encontraba "tan mal".

"No ha sido grave, pero ha sido duro. Yo tengo buen sistema inmunitario y hace años que no me encontraba tan mal", ha dicho Echenique en un mensaje publicado en la red social Twitter, recogido por Europa Press.