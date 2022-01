Castilla y León entra en una campaña que examina a Sánchez y Casado

El Partido Popular de Pablo Casado ha elevado estas elecciones a categoría de meta volante en la que su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, tiene que ganar el maillot amarillo, para que él pueda alcanzar el destino final de La Moncloa. En juego está el liderazgo de Casado y su proyecto. Los populares quieren que estos comicios sean un referéndum contra Pedro Sánchez , que tan buen resultado le dio a Isabel Díaz Ayuso en las autonómicas de Madrid, y certifiquen el cambio de ciclo. Pero Mañueco no es Ayuso, y todo el partido con Casado a la cabeza, se volcará en esta campaña que acaba de arrancar para arropar a su candidato.

El PSOE con Luis Tudanca al frente ganó las elecciones en Castilla y León en 2019. Tres años después el candidato sigue siendo el mismo, pero el escenario político ha cambiado. Tudanca tiene todas las encuestas en contra, salvo el CIS de Tezanos que ha salido en su auxilio para darle la victoria y un punto de ventaja sobre el PP . Los socialistas se aferran a este barómetro preelectoral, convencidos de que hay partido y que el escenario está muy abierto . La despoblación, la reindustrialización y los servicios públicos son las claves de su mensaje para intentar revertir los malos pronósticos. No ha ayudado las contradicciones en las que ha incurrido el Gobierno con el tema de la carne y las macrogranjas , y que han tensionado una vez más la coalición con Unidas Podemos.

El presidente Pedro Sánchez no entrará en campaña hasta este sábado con un acto en Zamora. En Ferraz no quieren repetir el error de las elecciones del 4M en Madrid, cuando Sánchez buscó el cuerpo a cuerpo con Ayuso y salió mal. Esta vez dosificará su presencia para evitar el desgaste, aunque sí estará, al menos, en el cierre de Valladolid , y en sendos actos en León con el expresidente Zapatero, y en Soria. Sus ministros y todo el PSOE se volcarán con Tudanca y ‘venderán’ las políticas del Gobierno.

Vox lo fía todo a la marca y al tirón de su líder, Santiago Abascal , que se echa de nuevo la campaña a las espaldas. No estará en su arranque, hoy en Burgos junto a la estatua del Cid porque le toca hacer de anfitrión de los líderes de la extrema derecha europea en Madrid. Abascal se ha calado la gorra a lo ‘Peaky Blinders’, y ha vuelto a subir al caballo para intentar forzar su entrada en el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Ya ha avisado a Génova y a Mañueco de que sus votos no van a salir gratis. Bajo el lema “Siembra”, Vox se disputa con el PP el título de defensor del campo, de la caza, y de las tradiciones, y hasta de la España Vaciada.

Ciudadanos afronta estas elecciones a vida o muerte, porque se juega su propia supervivencia . Descabalgado por sorpresa del tercer gobierno autonómico con el PP, su candidato Francisco Igea promete que no hará presidente a Mañueco con sus votos . De 13 escaños que los naranjas consiguieron en 2019, sólo el CIS les da entre 2 y 5 procuradores. El resto de encuestas publicadas los coloca al borde de la desaparición. Aún así, Igea aspira a volver a ser clave en la formación del futuro Gobierno de la Junta . El candidato de Ciudadanos espera a jugar a su favor la carta del debate del lunes próximo, para echarse a la cara a Mañueco, a quien se la tiene jurada.

Pero la gran incógnita a despejar es la fuerza política real de la España Vaciada. No han conseguido presentarse como una única plataforma a nivel regional, y sólo han presentado candidaturas en cinco de las nueve provincias de Castilla y León. De orígenes variopintos, le pueden fastidiar las cuentas al PSOE y a Ciudadanos. Sobre todo en Soria y León qué es donde les dan entre 2 -3 escaños en cada provincia. Novatos en la cosa electoral han tenido que hacer crowfounding para financiarse la campaña. Los vientos de la simpatía ciudadana soplan a su favor pero igual no son suficientes para colocarles en Valladolid. Han venido a hablar de lo suyo y a que de una vez se les escuche, mientras insisten en no son muleta de nadie.