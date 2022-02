El PP descarta repetir elecciones en CyL para esquivar a Vox: “Son ganas de enredar”

Así que ya hay quien plantea un plan B que les permita seguir adelante con el itinerario que ellos mismos se han trazado: repetir las elecciones autonómicas en Castilla y León si resultado electoral no les permite armar un gobierno en solitario . Insisten en que de momento no se han colocado en esa casilla, que el único escenario que contemplan es “obtener una mayoría suficiente que nos permita gobernar” , pero tampoco lo descartan del todo.

“Son ganas de enredar. Trabajamos para conseguir una mayoría suficiente. Creemos que la podemos obtener, lo que suceda a partir del 13F lo analizaremos después del 13F ”, aseguran a NIUS fuentes próximas al presidente Mañueco. Lo de volver a las urnas, de momento no lo ven. Podría provocar un descenso importante de la participación y eso al PP no le va nada bien.

“Están dispuestos a repetir las elecciones hasta que los españoles voten lo que ellos digan. Hay que respetar las decisiones de los votantes. Siguen golpeando la esperanza de miles de españoles que esperan que nos pongamos de acuerdo para derrocar el régimen de Sánchez”, avisaba ayer su vicepresidente político, Jorge Buxadé. "No me extrañaría que se encerraran en sus trece, y hasta que nos les valga el resultado y convoquen elecciones una y otra vez", continuaba su candidata Juan García-Gallardo en un entrevista en Es Radio.

“Vox está intentando confrontar con nosotros para tener protagonismo. Lo del Cid cabalgando por Castilla ya no les da más de sí. No seremos nosotros los que les demos el protagonismo que no son capaces de obtener solos”, responden a NIUS desde la dirección del partido en Castilla y León.

En Génova asisten con preocupación a la pérdida de fuelle de Mañueco, y ven cómo se estanca en unos sondeos que coinciden en señalar en que necesitará a Vox si quiere gobernar. Es complicado que se repita el resultado de Madrid en el que Isabel Díaz Ayuso arrasó, y esquivó a los de Abascal. Ayuso fue capaz de frenar a la extrema derecha y hacerse con el 66% de los votantes de Ciudadanos, pero Mañueco no es Ayuso y de momento la transferencia de voto naranja no es tan masiva. “Ganaremos aunque será difícil que por mayoría absoluta. No veo gobernar con Vox. Igual no hace falta”, cuenta un veterano dirigente que espera que quizá con los votos de la España Vaciada, “sea suficiente”. Eso, si se los dan.