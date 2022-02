1.400 pueblos sin urnas en Castilla y León: el voto por correo y autobuses de la Junta, sus opciones para el 13F

Ángela tuvo una caída hace dos meses y cuenta a NIUS por teléfono que "está que no se puede mover". Su marido José "tampoco está para muchos trotes", según ella, que nos explica que le han operado de un tumor. Los dos han votado ya, por correo , pero en ningún caso podrían haberlo hecho en su pueblo Paradinas de Abajo , en Salamanca. Con 23 habitantes, es una de las 1.409 entidades locales menores que este domingo no tendrán urnas y que podrán usar los autobuses que la Junta ha puesto como alternativa para ir a votar .

La situación no es nueva. Los habitantes de muchos de esos municipios, los más pequeños, tienen que desplazarse en cada cita electoral. En otros, unos 300, sólo tienen que hacerlo cuando las elecciones no son municipales, porque si lo son, sí se disponen mesas para elegir a los alcaldes pedáneos. El caso es que esta es la primera vez que las municipales no coinciden con las autonómicas en Castilla y León, así que es una novedad en unos comicios regionales para unas 300 entidades menores.