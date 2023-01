Feijóo tras el ataque de Algeciras: "Desde hace siglos no verá a un católico matar en nombre de sus creencias como hacen otros pueblos"

En este acto el dirigente popular ha afirmado que "los católicos no matan por su religión". "Hay personas que matan en nombre de un Dios o en nombre de una religión. Sin embargo desde hace muchos siglos no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de sus creencias . Hay otros pueblos que sí lo hacen", señalaba.

"Yo me comprometo y le hago la propuesta a Pedro Sánchez de que si no gano las elecciones, no merezco ser presidente del Gobierno. Y espero que, recíprocamente para jugar con el mismo reglamento, Pedro Sánchez diga que, si no es la fuerza más votada, dejará gobernar al que gane las elecciones", ha subrayado en el transcurso de un coloquio en el Círculo Ecuestre.