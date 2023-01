El PP se desmarca de Vox tras el ataque de Algeciras y se niega a "estigmatizar" a los inmigrantes: "Ese no es el camino"

Horas después del presunto ataque yihadista en Algeciras el Partido Popular ha querido marcar distancias con Vox. "No vamos a estigmatizar a ningún colectivo por lo que haga uno de sus integrantes. Ese no es el camino", ha asegurado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, alineándose con lo dicho en las últimas horas por la Conferencia Episcopal. Para los populares lo que toca ahora es combatir "con toda la dureza" a los yihadistas pero respetando "a los que no lo son y forman parte de nuestra sociedad".