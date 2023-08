La imagen del 'deshielo catalán': Puigdemont se reúne con Aragonés, Pujol y el socialista Montilla en el sur de Francia

Curiosa y llamativa imagen la que se ha producido este lunes al sur de Francia. Carles Puigdemont ha conincidido con al actual president de la Generalitat, Pere Aragonés y los expresidentes José Montilla (PSC) y Jordi Pujol en Sant Miquel de Cuixà, en Codalet, en un acto de homenaje al compositor Paul Casals, con motivo del 50 aniversario de su muerte, organizado por la Universitat Catalana d'Estiu (UCE). Es la imagen del deshielo catalán. No solo hacía mucho tiempo que Aragonés no coincidía con Puigdemont sino que además desde que está fugado el expresident no se reunía con ningún socialista desde que está fugado. Hoy se ha visto con Montilla.