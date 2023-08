Frío saludo de Sánchez a Rubiales en Moncloa en el homenaje a las campeonas del mundo tras la polémica del beso

Es una de las imágenes del día. Pedro Sánchez y Luis Rubiales cara a cara en Moncloa apenas unas horas después de la polémica del beso a Jenni Hermoso. El presidente del Gobierno ha recibido a las campeonas del Mundo de fútbol. Y allí estaba, cómo no, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Sánchez y Rubiales apenas se han estrechado durante apenas unos segundos la mano. No ha habido más cordialidad, ni más palabras. Todo ante la atenta mirada de los periodistas.

Al finalizar el acto, Sánchez ha vuelto a dirigirse a los jugadoras de manera informal. Se le ha visto de manera sonriente, distendida y relajado. Pero no ha habido ningún gesto de complicidad con Rubiales. Ni nada. Rubiales ha estado en una esquina y no ha tomado la palabra en ningún momento.

Los calificativos se han agotado. "Abuso de poder", "machismo", "violencia", "agresión", "intimidación"... Las críticas han llegado desde el Gobierno, el PSOE, Unidas Podemos o el Partido Popular. Y no solo en España. En Australia y Nueva Zelanda, países que han acogido el Mundial, el beso de Rubiales a Jenni Hermoso, sin su consentimiento, ha ocupado las portadas de los diarios más importantes. También en el resto del planeta, donde prestigiosos medios, como The New York Times, The Guardian o CNN han criticado abiertamente el gesto del presidente de la Real Federación Española de Fútbol.