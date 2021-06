46.577 militantes deciden el futuro del PSOE andaluz: Susana Díaz o Juan Espadas

Ferraz cruza los dedos

Públicamente y sobre el papel, Ferraz se ha mantenido neutral y no ha apoyado a ningún candidato, pero cruza los dedos para que no gane Susana Díaz. La dirección federal quería renovación en Andalucía y un nuevo cartel electoral para apartar a Díaz a la que da por amortizada. Cree que su ciclo terminó. Fuentes de la ejecutiva señalan que debería haberse ido cuando perdió el Gobierno de la Junta.

El partido forzó el adelanto de las primarias a pesar de que las elecciones andaluzas no tocan hasta diciembre de 2022 con la excusa de que el presidente Juanma Moreno podía seguir los pasos de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y adelantar los comicios.

Si gana Susana Díaz

"Sé que no soy la candidata de Madrid, aspiro a ser la de los militantes" , dice ahora Susana Díaz que controla el aparato regional pero se presenta ante los afiliados como la mujer que reivindica la autonomía del PSOE andaluz frente a Ferraz.

La baronesa andaluza se juega su supervivencia política . Su frenética campaña ha estado enfocada en una idea fuerza, quiere un partido en Andalucía sin ninguna tutela de Madrid. Con una imagen más juvenil y sus camisetas con mensajes positivos y feministas ("Positive energy", "Future is female", "Choose empatuy") ha tirado del lema de la "libertad" y a alguno le ha recordado a Ayuso.

Si gana Juan Espadas

Juan Espadas, el alcalde de la ciudad más importante para el PSOE, se presenta como el candidato del "cambio, la renovación y la unidad" . Con un perfil de hombre moderado y dialogante al que no le gusta el conflicto, Espadas ha intentado durante toda la campaña quitarse de encima la etiqueta de que es el "candidato de Ferraz" y está "teledirigido" por Madrid. Una imagen que su rival ha aprovechado y subrayado.

Los cierto es que aunque la dirección no le ha mostrado su respaldo de forma pública, tiene el visto bueno de la ejecutiva federal . El eje de su campaña es que el PSOE no se puede presentar a las próximas elecciones con el mismo cartel y el mismo proyecto que en 2018 porque obtendría los mismos resultados. En 2018, Susana Díaz ganó las elecciones pero perdió el Gobierno de la Junta de Andalucía tras 36 años de poder ininterrumpido y se dejó por el camino casi 500.000 votos.

Si Espadas gana tendrá que hacer oposición a Juanma Moreno desde la alcaldía de Sevilla porque no es diputado en el Parlamento andaluz. La duda es si Susana Díaz seguirá ejerciendo como la líder de los socialistas en la Cámara y sobre todo como se reorganizará el partido. Ella no ha aclarado que hará si pierde. Si no dimite como secretaria regional estará en ese puesto hasta el próximo mes de diciembre cuando se cleebre el Congreso ordinario. Eso implica una bicefalia difícil de gestionar que inquieta al partido.