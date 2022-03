Los partidos irán a la manifestación de la Comisión 8M; la abolicionista tendrá presencias políticas puntuales

Las calles de Madrid volverán a ser de color morado este martes, 8 de marzo, pero por primera vez, no habrá una manifestación central, sino dos . Tras el éxito rotundo de las marchas de 2019 y 2020 (en 2021 se prohibió), los sectores del feminismo caminarán separados bajo dos pancartas diferentes: "Derechos para todas todos los días", será el lema de la convocada por la Comisión 8M ; "El feminismo es abolicionista", será la que ondee en la del Movimiento Feminista de Madrid.

Las dos son a las siete de la tarde, las dos transcurrirán por el centro de la capital, las dos defienden los derechos de las mujeres y a las dos está llamado el feminismo, pero hay diferencias. Desde el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, se está llamando a convertirlo en un "No a la guerra" y además denuncia otras desigualdades ajenas al feminismo. La del Movimiento Feminista, se centra exclusivamente en los problemas que atañen a las mujeres.

En cuanto al PP, ha señalado que celebrará un acto sectorial en Génova y que no va a a estar en la cabecera de la manifestación de la Comisión del 8M, la que reunirá a miembros del Gobierno. Si alguien participa lo hará a título individual. A Vox no lo espera nadie en ninguna de las marchas.

En las últimas horas, y tras las diferencias con el PSOE -y entre Ministros de Unidas Podemos" sobre el envío de armas a Ucrania, los morados instan a convertir la manifestación que va de Atocha a Colón se convierte en un "No a la guerra". La convocatoria de este año gira en torno a la idea que Irene Montero defendía en el acto previo al día de la Mujer Trabajadora: El feminismo hace posible la democracia, decía la ministra en un acto al que también acudió Pedro Sánchez. "Quiero agradecer la presencia de Pedro Sánchez" añadía Montero, porque "demuestra que el feminismo es una brújula para la unidad y para tomar las mejores democracias para un país.

El "No a la Guerra" dentro de la manifestación no gusta a las organizaciones que han convocado la marcha de Gran Vía a Plaza de España: "Mañana es el día para hablar de la opresión de las mujeres, hay 364 días para hablar de otros problemas", explica a NIUS, Lola Benegas, del Movimiento Feminista de Madrid, que puntualiza que el desmarque no está ahí, porque su manifestación estaba convocada hace semanas.