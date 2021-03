Un 8M con "m" de miedo

Hay un miedo al contagio , es lo normal. Un año después, el virus ha dado razones más que sobradas para que se intenten evitar las aglomeraciones. Y hay un miedo añadido, éste no declarado, a las consecuencias políticas que puede acarrear la tentación de abrir mínimamente la mano.

El primero es el de la aparente desigualdad de trato . Ha sido decir que se prohibían las manifestaciones feministas y salir a la luz todas las que se han autorizado en estos meses atrás: las de los cayetanos, los negacionistas, la motorizada de Vox, la de los artistas, contra la ley Celáa o a favor de Hasél, entre otras... ¿Por qué? La razón que ha dado el Delegado está en el propio tirón popular. La movilización feminista, calcula él, podría sacar a la calle hasta 60.000 personas. Así que no. Es lo que se llama morir de éxito.

Un segundo problema para el Ejecutivo es el de la disparidad de criterio - en Madrid no, en el resto de España sí- que obliga a Moncloa a hacer equilibrismos para defenderlo: “No hay ánimo de estar en contra, sino de tener un criterio ponderado por las circunstancias que Madrid tiene ”, decía la vicepresidenta, Carmen Calvo, sin dar más detalle de cuáles son esas “circunstancias”.

El PP al acecho; Vox a la contra

El PP está al acecho: “No podía ocurrir lo que vivimos el año pasado”, ha advertido su portavoz Pablo Montesinos comentando la prohibición. Dando a entender que la aprueba. Pero sugiriendo, además, que si ya en 2020 endosaron al 8M parte de culpa de la pandemia este año no iba a cambiar. Vox, jugando a la contra, “lamenta” que no se autoricen las marchas del 8M, aunque su diputado Iván Espinosa de los Monteros confiesa que no iría. La incógnita, en todo caso, es saber qué hubiera dicho si se hubiesen permitido.