Ábalos asegura que la "compra de tres tránsfugas" se ha gestado "como si se tratara de una venta de esclavos"

En sus palabras, esta semana el PP "ha demostrado muchas cosas", como que "sigue siendo el PP de siempre" aunque "no quieran hablar de las cosas que no quieren hablar". Ábalos ha advertido de que "es el mismo partido" y que actúan "según lo aprendido y según el objetivo número uno, que es conservar el poder con quien sea y como sea".

En la misma línea, ha resaltado que "no hay un PP de antes ni uno de ahora" ya que, a su juicio, los de ahora "se han criado en la guardería del PP de siempre" donde "siguen teniendo a muchos de sus referentes". "Quienes creyeron que apostaban por la regeneración, no han hecho más que abonar aún más la degeneración", ha manifestado.

Ciudadanos, "envenenado y en muy mala situación"

"Lo que estamos viendo con este mercadeo es que no hay valores. La legislatura se respeta sobre todo cuando no hay causas objetivas. Cualquier ideología entraña una escala moral, unos principios morales, el que no tiene esto no tiene límites y lo estamos viendo entre tanta apuesta por el pragmatismo", ha criticado.