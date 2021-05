Ábalos sobre el desplome socialista del 4M: “Estos resultados no van a condicionar la política del Gobierno”

Pese a todo, Ábalos ha tratado de hacer ver que el PSOE no sale especialmente tocado de toda esta adversidad, y ha afirmado: “Estos resultados no van a condicionar la política del Gobierno ”. A su juicio “extrapolar al resto de España (lo ocurrido en Madrid) es intentar confundir los deseos con la realidad”.

Y a ese error básico de no centrar el debate, los socialistas suman otras muchas razones para explicar no solo la pérdida de 13 diputados, sino también el haber caído hasta la tercera posición en la Asamblea de Madrid, por detrás del PP y de Más Madrid.

“Se ha podido pensar que ha sido poca o nula ”, ha admitido Ábalos, justificándolo en que eso era precisamente lo que pedían los socialistas en el ámbito nacional: no usar la crisis sanitaria como trinchera, como entiende que ha hecho Ayuso contra Sánchez. “Es verdad que el PSOE no ha hecho oposición fuerte, de desgaste, porque nos sentíamos corresponsables en la lucha contra la pandemia”, ha explicado.

El "bullicio" de Madrid

La renovación orgánica en esa comunidad, que no va a ser fácil, ya tiene varios aspirantes, entre ellos, Susana Díaz. A Ábalos le han preguntado si Ferraz no hubiera preferido evitar el presumible choque entre la ex rival de Sánchez en primarias y el que se presume como candidato oficial, Juan Espadas. “Si se hiciera lo que preferimos no habría primarias”, ha dicho. “Si las hay es para escoger al mejor candidato. Ella ha dicho muchas veces que tenía esa ambición, que respetamos y amparamos, como las de cualquier otro candidato”.